Roma capitale dello skateboard, Onorato annuncia: «Il Worldtour raddoppia: due tappe al Colosseo e a Ostia»

Gli amanti dello skateboard potranno godersi per ben due volte le meraviglie di Roma. Dal Colosseo al mare. Nel 2023, infatti, la città eterna mette a disposizione i gioielli che la rendono unica. Lo fa raddoppiando gli appuntamenti del Worldtour che per la prima volta, oltre alla vetrina del simbolo dell'Antica Roma, potrà contare anche sulle ricchezze che può mettere a disposizione Ostia. Una Roma sempre più Capitale dello Skate internazionale, come testimoniato dall'assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato.

Capitale dello Skate

«Roma sempre più Capitale internazionale dello skateboard. La federazione internazionale World Skate con il presidente Sabatino Aracu ha confermato in calendario ad ottobre prossimo la prima edizione ad Ostia del wouldtour specialità park. Un appuntamento che si aggiunge al bis per il secondo anno consecutivo della tappa dello street, che si terrà a fine giugno nella cornice di Colle Oppio di fronte al Colosseo. Sulla pista più suggestiva al mondo, come ha scritto il New York Times, che grazie alla collaborazione con Sport e Salute abbiamo messo a disposizione gratuita degli appassionati che arrivano da ogni parte del mondo per provare la stessa emozione dei loro beniamini. Due appuntamenti che valgono entrambi per la qualificazione olimpica e che vedranno in gara i campioni più forti al mondo in uno sport tra i più spettacolari e seguiti dai giovanissimi. Due grandi eventi che organizzeremo in collaborazione con il ministro dello Sport, Andrea Abodi, e che saranno una straordinaria cartolina di Roma nel mondo dello sport, dei giovani e del turismo internazionale. Generando importanti ricadute economiche sul turismo, sull’indotto e sull’occupazione della nostra città», ha dichiarato Onorato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Marzo 2023, 19:38

