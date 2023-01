Tripadvisor, Roma è sempre prima nella classifica dell'enogastronomia di Travellers' Choice 2023. Onorato: «Felici del traguado»

di Redazione Web

«Siamo felici che Roma salga al quarto posto al mondo tra le città preferite dai turisti internazionali e si confermi prima nella speciale classifica dell’enogastronomia del Travellers' Choice 2023 di Tripadvisor. Un risultato che è il frutto delle azioni di promozione che in questo anno abbiamo messo in campo con il sindaco Gualtieri per promuovere a livello internazionale Roma, le sue attrazioni storiche e monumentali e il calendario dei grandi eventi dello sport, della moda, della cultura e dei grandi concerti live», dichiara l’assessore capitolino al Turismo, Grandi Eventi, Moda e Sport, Alessandro Onorato.

Il report di Tripadvisor

«Il report di Tripadvisor è ancora più importante perché prodotto da viaggiatori autentici, provenienti da ogni angolo del mondo, che condividono storie e opinioni reali. E che per questo hanno un valore ancora più significativo. Nella classifica generale, che tiene conto di diversi parametri, dalla qualità dell’accoglienza al cartellone delle esperienze culturali e di intrattenimento, siamo la seconda città in Europa, dopo Londra e prima di Parigi. È il giusto riconoscimento per tutti gli operatori romani che operano nell’incoming (dagli albergatori ai ristoratori, dai tour operator alle agenzie di viaggio, dalle società di servizi a tutti gli operatori impegnati nell’indotto). A loro va il nostro ringraziamento per l’impegno quotidiano tra mille difficoltà per portare avanti la loro attività e in alto l’immagine di Roma», ha voluto sottolineare Onorato.

Dal sito di Tripadvisor

Primo posto nell'enogastronomia



«Il primo posto nella speciale classifica sull’enogastronomia - aggiunge l’assessore Onorato - riconosce per il secondo anno consecutivo come la nostra città sia capace di regalare ai visitatori esperienze uniche nel food, che è un asset fondamentale del turismo della Capitale e che continueremo a promuovere come abbiamo fatto nel 2022 invitando gli chef stellati romani nelle principali fiere internazionali di settore».

