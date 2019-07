di Laura Bogliolo

Nella terra di nessuno si può aprire un'officina in strada del tutto abusiva, riparare auto, proporre pezzi di ricambio, sversare chissà dove i rifiuti prodotti. La terra di nessuno è a Roma, nel quartiere Borghesiana, in via Carlo Fornara.

I meccanici della zona sono arrabbiati, pagano le tasse e invece qui c'è un gruppo di persone che lavora a nero

VI Municipio con video e foto. La strada è una discarica a cielo aperto: l'altro giorno i residenti l'hanno chiusa con una rete, appendendo uno striscione con la scritta "



LA TRATTATIVA - Le auto con i cofani aperti riempiono i marciapiedi, ci sono cric, pezzi di ricambio, arnesi del mestiere insomma. E non si tirano mai indietro se fai una richiesta:

Ho una vecchia Punto, devo cambiare il ponte posteriore, è possibile?

. Su un lato della strada ci sono diversi immigrati seduti. Uno di loro si alza, sorride e risponde:

Nessun problema, te lo trovo io il ponte

. Qui, quindi, si vendono pezzi di ricambio tranquillamente. Ma non solo. Insistiamo:

Ma lo monti tu il ponte? Me lo fai tu il lavoro?

. Risposta:

Certo, nessuno problema

Il costo è di 200 euro. Tutto a nero ovviamente, tutto in modo clandestino.

Si sono appropriati della strada, più avanti ci sono anche rottami, lavorano alla luce del giorno e nessuno interviene, una vera ingiustizia

dice Trebbi. All'inizio della strada, lasciate abbandonate su una piccola salita ci sono due vetture, o meglio quello che resta.

Ho un'officina regolare - dice Fabrizio, meccanico della zona - ed è un'ingiustizia vedere questa gente che guadagna più di me. Tra costi di affitto, licenze, aggiornamenti, strumentazione omologata, tasse, smaltimenti materiali inquinanti ogni mese vedo volare via tra il 60 e 70% degli incassi, e vivo costantemente nella paura di controlli che puntualmente trovano qualche virgola fuori posto, è tutto così assurdo

.

DEGRADO E IMMONDIZIA - Sulla strada gli immigrati hanno allestito tavolini, sedie, si intrattengono per tutta la giornata. L'idea che si ha svoltando l'angolo da via Ponte della Catena, una traversa di via Casilina, è che si entri in un mondo a parte, fatto di altre regole, dove tutto può accadere. Prima l'officina “abusiva”, poi la discarica di immondizia. Ai lati ci sono delle graziose villette, immerse nel degrado più profondo. E i residenti sono esausti:

Siamo stanchi – dicono – nessuno ci ascolta, ma anche noi paghiamo le tasse, anche noi abbiamo dei diritti

. Poco distante, nel quartiere di Vermicino, nel VII Municipio, l'odore di immondizia è nauseante.

Giovedì 4 Luglio 2019, 12:53

- «».«Hanno saltato almeno per 5 volte di seguito il ritiro dell'umido - dice Umberto Gualtieri, storico residente e del- ho chiamato l'Ama più volte, ma ho ricevuto soltanto risposte inconcludenti». A Vermicino, dopotutto i problemi sono tanti. «Abbiamo reso fruibile il parco su via Castiglione Sicilia, spendiamo ogni mese 160 euro per la manutenzione - aggiunge Gualtieri - avevamo chiesto al VII Municipio di poter realizzare qualche evento, in modo da finanziare la manutenzione, ma ce lo hanno negato». Caos rifiuti anche a Centocelle