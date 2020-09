Una bomba da mortaio è stata ritrovata stamattina in pieno centro a Roma, a due passi da Campo de' Fiori. Il ritrovamento dell'ordigno risalente con tutta probabilità alla Seconda guerra mondiale, è stato fatto da alcuni operai che stavano eseguendo degli scavi in via dei Cappellari. Sul posto, il gruppo artificieri dei carabinieri. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Settembre 2020, 13:02

