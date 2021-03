Roma, blocco del traffico: stop alla circolazione delle auto per la domenica ecologia: orari, mappa, chi può circolare. È l'ultima di quelle programmate, mentre è la prima in zona rossa per la Capitale. Ci sarebbe dovuta essere lo scorso weekend, ma la Giunta capitolina ha deciso di revocarla e di riprogrammarla per il 21 marzo: anche perché, quello scorso, era l'ultimo fine settimana in zona gialla per il Lazio. L'obiettivo del Campidoglio è quello di ridurre l'inquinamento atmosferico e di sensibilizzare i cittadini alla qualità dell'aria.

Dove non si può circolare

Per chi verrà in centro la domenica ecologica prevede, come sempre, il divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore dalle 7.30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20.30 nella ZTL "Fascia Verde". Importante: il blocco del traffico sarà in vigore anche per le auto forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato.

Quali veicoli non possono circolare

Il blocco del traffico sarà in vigore anche per le auto fornite di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato. Oltre ai taxi, le ambulanze, i mezzi delle forze dell'ordine e altri veicoli, potranno circolare:

veicoli a trazione elettrica e ibridi

veicoli alimentati a metano, a GPL e veicoli BI-FUEL (benzina/ GPL o metano), anche trasformati

autoveicoli ad accensione comandata (benzina) EURO 6

ciclomotori a 2 ruoti con motore 4 tempi EURO 2 e successivi

monocicli a 4 tempi EURO 3 e successivi

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Marzo 2021, 13:55

