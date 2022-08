Roma, bambino di 11 anni investito da suv a Torrenova: è in gravi condizioni

Un bambino di 11 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un suv in via del Torraccio di Torrenova, alla periferia di Roma. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio e il piccolo è stato trasportato all'ospedale Bambino Gesù in codice rosso.

La dinamica dell'incidente: l'autista del suv ha 51 anni

Anche il conducente dell'auto, un uomo di 51 anni, ha riportato alcune lesioni lievi ed è stato trasferito al Policlinico Casilino: l'auto dopo l'investimento è andata a sbattere contro un semaforo. Per lui sono stati richiesti gli esami tossicologici. Sul posto sono intervenute le pattuglie del VI Gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale.

