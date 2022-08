Milano, donna investita sul marciapiede da un pirata in bici: è grave «Travolta appena uscita dal portone di casa»

Una donna di 63 anni è stata investita sul marciapiede in via Meda stamani, a Milano, da un pirata in bicicletta che dopo l'arrivo dei soccorsi è scappato. La vittima, che ha battuto la testa cadendo a terra, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale. Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo si è fermato ad attendere i soccorsi ma poi, quando sono arrivati i medici del 118, è scappato. Le indagini sono in carico alla Polizia Locale.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna era appena uscita dal portone di casa, in via Meda, quando è stata travolta dal ciclista, che procedeva a velocità sostenuta sul marciapiede e appena ha messo piede fuori dall'androne l'ha travolta. Il fatto è accaduto alle 10, quando sono giunte le prime telefonate al 118. Quando i soccorritori sono arrivati l'uomo, descritto come uno straniero, era ancora presente, ma subito dopo si è allontanato in sella al mezzo facendo perdere le tracce. La donna, che cadendo ha battuto la testa, è stata trasportata in codice rosso al Policlinico dove sono in corso accertamenti per stabilire la gravità del trauma riportato

I testimoni: «L'investitore è un rider»

L'uomo che stamani ha investito una donna sul marciapiede, a Milano, ferendola gravemente, è stato descritto da alcuni dei presenti come un rider intento a viaggiare a forte velocità sulla sua bicicletta, e sul marciapiede. Sul particolare, ancora da confermare, la Polizia Locale sta svolgendo accertamenti per cercare di individuare l'uomo, che dopo aver atteso i soccorsi si è allontanato e ha fatto perdere le tracce. In particolare gli agenti stanno acquisendo i filmati delle telecamere della strada dove è avvenuto l'investimento, via Meda. Le condizioni della donna, ricoverata al Policlinico, sono gravi per via del trauma cranico che ha subìto. La donna non sarebbe in pericolo di vita.

