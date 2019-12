Capodanno 2020 a Roma: tutti gli orari per muoversi con bus, metro e treni

Metro A Roma, chiusa la stazione Cornelia dal 30 dicembre

Domenica 29 Dicembre 2019, 18:51

Il 31 dicembre, a, il servizio bus chiude alle 21 (ad eccezione di alcune linee attive in servizio straordinario) ma per permettere a tutti di raggiungere coi mezzi Atac le sedi dei principali eventi diè stato istituito un servizio straordinario di metro, fino alle 2.30 del 1 gennaio. Ecco tutti glidiper il: ultime corse alle ore 21.00 (*) sull´intera rete AD ECCEZIONE delle linee H-128-170-200-280-301-336-544-766-881-905-913-MA13 che proseguono il servizio sino alle 2.30 (ultime partenze dai capolinea): non attivo. Dalle ore 2.30, e sino alle ore 08.00, attive esclusivamente le linee nMA-nMB-nMB1-nMC-nME in sostituzione di metro A-B-C e della ferrovia regionale Roma-Lido: servizio straordinario con prolungamento orario sino alle ore 2.30 (ultime partenze dai capolinea)servizio straordinario con prolungamento orario sino alle ore 2.30 (ultime partenze dai capolinea)da Termini ultima corsa ore 21.30 -da Centocelle ultima corsa ore 21.03servizio straordinario con prolungamento orario sino alle ore 2.30 (ultime partenze dai capolinea)si effettuano i treni: 701-703-707-709-711-301-303-305-302-304-306-702-710-704-706-708-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914. Si effettuano i bus integrativi: 9680-9681-9682-9683-9684-9685-9686-9687-9690-9691. Cancellati treni 202-203-700-705-915-916.inizio del servizio sull´intera rete alle ore 8.00 poi normale servizio festivo (*)regolareinizio del servizio sull´intera rete alle ore 8.00 poi normale servizio festivoprima e ultima corsa da Piramide: ore 8.00-23.30; prima e ultima corsa da Colombo ore 7.45-23.30prima e ultima corsa da Termini: ore 8.00-23.00; prima e ultima corsa da Centocelle: ore 8.03-22.33prima e ultima corsa da Flaminio ore 8.20-21.40; prima e ultima corsa da Montebello ore 8.48-22.08si effettuano i treni: 1500-1501-1602-1603-1802-1803-1804-1805. Cancellati treni 1600-1601-1800-1801-1806-1807. Servizio bus integrativi: regolareL'orario delle prime e ultime corse può variare in base alla linea. Per informazioni dettagliate e in tempo reale è possibile consultare atac.roma.it o la app Viaggiaconatac