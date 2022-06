Roma, anziana di 99 anni rapinata e imbavagliata in casa. È caccia a due stranieri

Violenza a Roma contro un'anziana donna di 99 anni. È successo nel primo pomeriggio in via dei Lauri 82, nel quartiere Centocelle. Due uomini, con accento dell'Est, dopo aver forzato la porta di ingresso, sono entrati nell'appartamento della donna e le hanno portato via collanina e orecchini d'oro che aveva addosso.

Anziane truffate con il sistema del finto corriere: hanno perso 50mila euro tra contanti e oro

La donna è stata inoltre imbavagliata. I due malviventi, dopo aver frugato nelle stanze, non trovando nient'altro, sono fuggiti via. A chiamare il 112 una vicina di casa. Sul posto per le indagini i poliziotti del commissariato Torpignattara

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Giugno 2022, 19:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA