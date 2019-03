Straniero insegue e colpisce anziani al volto: paura in strada a Monteverde

Momenti di paura questa mattina intorno alle 12 in viale di Villa Pamphili, a Monteverde, Roma: un giovane cittadino straniero poi risultato di nazionalità bulgara ha aggredito due anziani. Senza alcun motivo ha colpito al volto uno dei due, un passante ha provato a inseguire l'uomo in evidente stato confusionale ma lui una volta raggiunto ha colpito al viso un altro passante, sempre anziano. Poi ha ripreso a correre dirigendosi verso via di Donna Olimpia, sempre tallonato da un passante che nel frattempo dava l'allarme. Per fortuna ha anche incrociato una pattuglia della polizia locale del gruppo Monteverde e ha chiesto subito aiuto agli agenti che si sono messi sulle tracce dell'aggressore.



Una volta sopraggiunte altre 3 pattuglie di polizia locale, cinque agenti sono riusciti a fermare e arrestare l'aggressore, in stato confusionale, sprovvisto di documenti, incapace di comprendere l'italiano. Un agente sarebbe stato ferito lieviemente mentre lo ammanettava, ferito anche un passante. L'uomo è stato arrestato dagli agenti e due anziani trasportati al Pronto soccorso con ferite al volto. I residenti della zona si lamentano: « Non è possibile: non possiamo più camminare tranquilli in strada che rischiamo di prendere un cazzotto in faccia senza alcun motivo » . Ultimo aggiornamento: 18:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA