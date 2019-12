Roma, a Porta di Roma un natale in stile americano: ecco la pista di pattinaggio sul ghiacchio

Lunedì 9 Dicembre 2019, 15:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una buona notizia per gli amanti del pattinaggio sul ghiaccio. E' aperta, infatti, “Porta di Roma On Ice”, la pista sul ghiaccio della Galleria commerciale Porta di Roma che come ogni anno sarà a disposizione di tutti coloro che vorranno provare la magia di volteggiare sui pattini. La “Porta di Roma On Ice” sarà aperta durante tutto il periodo invernale con i seguenti orari: i giorni feriali dalle ore 15 alle 22, nei giorni festivi dalle 10 alle 22 ed esclusivamente dal 21 dicembre 2019 al 06 gennaio 2020 sarà possibile pattinare dalle 10 alle 22.Un appuntamento speciale soprattutto per i bambini e le loro famiglie che potranno trascorrere il loro tempo libero unendo la spensieratezza dello shopping al divertimento in una delle piste sul ghiaccio più all’avanguardia della Capitale per qualità e sicurezza, gestita da una società locale di specialisti assoluti del settore.