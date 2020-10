Roma, 70enne sparito da una residenza per anziani ritrovato in un fosso: è grave

Un 70enne, uscito questa mattina da una residenza per anziani e sparito nel nulla, è stato ritrovato in un fosso dopo alcune ore di ricerche. È accaduto a Mandela, in provincia di Roma: l'uomo è in gravi condizioni.



Leggi anche > Coronavirus, nel Lazio nuovo record di casi: 1224 nelle ultime 24 ore. Cinque nuovi decessi







L'anziano, ospite della residenza Villa Monica in via Orazio Flacco, a Mandela, era uscito questa mattina ma aveva fatto perdere le proprie tracce ed erano state allertate le forze dell'ordine. Alle 10 sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che si sono attivati per le ricerche, anche tramite drone, con diverse squadre.

Alla fine, il 70enne è stato individuato poco dopo le 16 in un fossato adiacente alla strada, non lontano dalla residenza in cui era ospite. Le sue condizioni sono serie, l'anziano si trova ora affidato alle cure del 118, mentre sul posto è giunto anche l'elisoccorso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Ottobre 2020, 17:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA