Coronavirus, nel Lazio nuovo record di casi: 1224 nelle ultime 24 ore. Cinque nuovi decessi

Coronavirus, nel Lazio nuovo record giornaliero di casi: sono 1224 i contagi accertati con oltre 21mila tamponi effettuati. Cinque i nuovi decessi nelle ultime 24 ore, quattro a Roma e provincia e uno a Latina.



I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 21.117. I nuovi guariti sono invece 77. Alessio D'Amato, assessore regionale alla Salute, ha annunciato un aumento dei posti letto per i pazienti Covid nelle varie strutture: complessivamente ora sono 2518, di cui 503 per le terapie intensive. Intanto, la Regione Lazio ha chiesto la disponibilità di posti anche alle strutture accreditate.

Gli attuali positivi, nel Lazio, sono 16.333, di cui 15.014 in isolamento domiciliare, 1196 ricoverati (66 più di ieri) e 123 in terapia intensiva (12 più di ieri). Da inizio emergenza accertati 27.151 casi ed eseguiti 1.185.024 tamponi, i guariti sono 9780 e i deceduti 1038.

Questo il dettaglio delle singole Asl:

Nella Asl Roma 1 sono 159 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 37, 55 e 80 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 285 i casi nelle ultime 24h e si tratta di centosette casi con link familiare o contatto di un caso già noto e ottantuno i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registra un decesso di 87 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 181 i casi nelle ultime 24h e si tratta di centocinquantuno casi con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 4 sono 86 i casi nelle ultime 24h e si tratta di ventisei casi con link familiare o contatto di un caso già noto e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione.

Nella Asl Roma 5 sono 79 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 6 sono 113 i casi nelle ultime 24h e si tratta di trentuno casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Ventisei i casi con link al cluster dell’Università Dallas di Marino dove è in corso l’indagine epidemiologica.

Nella Asl di Latina sono ventisette i nuovi casi e si tratta di casi con link familiari o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 85 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano centoquarantasette nuovi casi.

Nella Asl di Viterbo si registrano centotto nuovi casi e si tratta di dodici casi con link al cluster di un convento di frati Cappuccini e tredici i casi di operatori con link al cluster della casa di riposo San Francesco nel comune di Farnese. Indagine epidemiologica per entrambi i cluster. Quarantatre i casi con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl di Rieti si registrano trentanove nuovi casi e sono casi con link familiari o contatto di un caso già noto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Ottobre 2020, 17:41

