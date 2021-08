Roma, 43enne evade dai domiciliari: «La casa era troppo calda». Sorpreso in strada e arrestato

Evade dai domiciliari e quando viene sorpreso in strada dai carabinieri si giustifica così: «La casa era troppo calda». È accaduto a Roma, in zona Tor Bella Monaca: l'uomo, arrestato dai militari, è un 43enne romano, residente in zona.

L'uomo, noto alle forze dell'ordine e sottoposto agli arresti domiciliari, era stato riconosciuto e fermato dai carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca in via Amico Aspertini. Il 43enne ha tentato di giustificarsi spiegando di soffrire troppo il caldo in casa, ma ora la sua posizione si aggrava: l'arresto per evasione potrebbe portarlo in carcere. Al momento, in attesa del processo per direttissima, l'uomo è tornato ai domiciliari.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Agosto 2021, 13:53

