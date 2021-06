Roma, 40 bimbi bloccati nell'asilo allagato dalla bomba d'acqua Foto

Quaranta bambini e sei adulti sono rimasti intrappolati in un asilo in via Castelnuovo di Porto 14 a Ponte Milvio a causa di un improvviso allagamento dei locali provocato dal nubifragio che si è abbattuto sul quadrante nord della Capitale. I vigili del fuoco con la polizia, i carabinieri e la municipale stanno intervenendo per portarli in salvo all’esterno.

I bambini dell’asilo sono stati poi messi in salvo in un albergo in attesa che vadano a riprenderli i genitori

Roma, bomba d'acqua: pioggia e grandine sulla Capitale. Le strade del centro come fiumi

Diversi gli interventi per il maltempo effettuati finora dai pompieri. Tra le aree più colpite quella di Roma Nord e in particolare Corso Francia, Ponte Milvio ,Prati , Montemario e Nomentano.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Giugno 2021, 14:57

