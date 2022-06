Roma, 32enne sfregiata al volto con una lama dopo una lite per soldi

Prima la lite, per una questione economica. Poi l'aggressione, con una lama a sfregiarle il volto. Per questo motivo, una 32enne marocchina è stata ricoverata al Policlinico Umberto I di Roma.

L'aggressione è avvenuta al Quarticciolo, in via Ugento, per mano di una connazionale. L'episodio risale allo scorso 31 maggio, quando la 32enne è stata raggiunta al volto da un fendente. La vittima è stata portata al Policlinico Umberto I dove poi è stata sedata. Una volta medicata, alla donna sono state diagnosticate feriti guaribili in tre settimane.

Secondo quanto si apprende da fonti della Questura, la 32enne ha raccontato ai poliziotti del Distretto Prenestino, intervenuti sul caso, che a sfregiarla è stata una sua connazionale. Probabilmente c'è dietro un dissidio legato a una questione di soldi. Dopodiché, gli agenti dello stesso Commissariato Prenestino hanno individuato, rintracciato e denunciato per lesioni l'autrice del ferimento, risultata irregolare sul territorio nazionale.

