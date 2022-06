Ancona, parcheggiatrice picchiata e denudata a Portonovo: gli aggressori sono una coppia di Roma

Insultata, strattonata e denudata per aver detto ad un automobilista di andare piano. E’ stata identificata dalle immagini delle telecamere di sorveglianza la coppia protagonista dell’aggressione avvenuta la scorsa settimana nel posteggio del Lago Grande a Portonovo sulla riviera del Conero a sud di Ancona. Si tratta di due turisti romani un 50enne di Ostia e la moglie accusati dalla vittima della violenza la parcheggiatrice 53enne Cristina Bartoli. La donna, riporta Il Messaggero, ieri è andata a sporgere denuncia ma i carabinieri della Compagnia di Ancona e della stazione del Poggio avevano già iniziato ad indagare. Scoprendo così dalle testimonianze e dalle immagini delle telecamere chi era al volante del suv grigio sul quale la coppia era fuggita dopo l’aggressione. Nei video emergerebbe inoltre che la moglie del 50enne avrebbe partecipato attivamente, strappando maglietta e reggiseno alla parcheggiatrice. Sarebbe inoltre scesa per prima dall’auto.

Tutto inizia giovedì 2 giugno davanti a un ristorante. La coppia di turisti dopo pranzo sale in auto e prende l’uscita contromano anche, pare, a forte velocità con il rischio di investire una persona. La parcheggiatrice urla perciò di andare piano e prendere la strada giusta, ma l’automobilista invece di fare ammenda le avrebbe risposto «tu non sai chi sono io, sono di Ostia» per poi sputarle in faccia. A quel punto la moglie sarebbe scesa e avrebbe dato una mano al 50enne tra spintoni, minacce e insulti fino appunto a denudarla strappandole maglietta e reggiseno. I due risalgono poi sul suv e partono pensando di averla scampata. Le immagini però li riprendono lungo il tragitto che porta alla baia e permettono l’identificazione. Saranno denunciati probabilmente per lesioni, mentre è da escludere l’ipotesi di violenza sessuale.

