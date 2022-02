Roma, 18enne accoltellato in un parco: caccia all'aggressore

Nuovo episodio di violenza tra giovani a Roma. Dopo la lite a colpi di fendenti tra due adolescenti avvenuta a Tor Bella Monaca con una 17enne ferita con un coltello per motivi di gelosia, stavolta ad essere stato accoltellato è un ragazzo di 18 anni. È successo intorno alle 18 di ieri, lunedì 21 febbraio, all'interno di un parco di via Tieri, nella zona di via Cassia. Ad avvertire i poliziotti sono stati i sanitari del 118 che hanno trasportato la vittima, un 18enne italiano, in codice rosso al pronto soccorso del San Filippo Neri. Il giovane è stato raggiunto da due fendenti alla spalla e uno alla gamba, ma non è in pericolo di vita.

Leggi anche > Roma, a Ostia chiuso il bar degli aperitivi “no vax”: il titolare non chiedeva il “green pass”

All'arrivo sul luogo dell'aggressione, il parco di via Tieri, gli agenti del commissariato Flaminio hanno trovato la lama del coltello da cucina spezzata ma nessuna traccia dell'aggressore, pare si tratti di un altro giovane, che è fuggito dopo il ferimento. Sul posto anche i poliziotti della Scientifica per rilievi. Sono in corso le indagini per rintracciare l'autore dell'accoltellamento. Ancora sconosciuti i motivi dell'aggressione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Febbraio 2022, 20:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA