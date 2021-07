Ruba la bandiera tricolore a un bimbo di 5 anni: il padre gli rompe una gamba

Dopo la vittoria di Euro 2020 da parte dell'Italia, nel bel Paese sono scattati i festeggiamenti. Incidenti ed episodi assurdi non sono mancati lungo tutto lo stivale, ma quanto accaduto a Nettuno, cittadina situata sul litorale sud di Roma, è veramente sconcertante. Un 17enne ha affiancato una macchina nel bel mezzo dei caroselli e ha rubato la bandiera dell'Italia al bimbo di 5 anni che si trovava a festeggiare insieme al padre. La reazione del padre è stata sconvolgente e violenta: ha rincorso il ragazzo e gli ha rotto una gamba.

L'uomo non ci ha pensato su due volte: è sceso dalla vettura per inseguire il ladro che cercava di dileguarsi nella folla e ha sferrato un violento calcio alla gamba del ragazzo che ha riportato la frattuta del perone. Una volta messo K.O. il 17 enne, si è riappropriato della bandiera ed è risalito in macchina riprendendo i festeggiamenti con il figlio.

Dopo il furto della bandiera il piccolo ha iniziato a piangere a dirotto e il padre si è fatto giustizia. Nonostante il brutto gesto del ragazzo, però, adesso a passare dei guai, probabilmente, sarà proprio il papà che si è reso responsabile di un gesto violento e ingiustificabile.

Il ragazzo colpito alla gamba è stato immediatamente soccorso dalle persone presenti. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale, dove gli è stata riscontrata una prognosi di 30 giorni. Sul caso sta indagando la Polizia di Stato, che è stata informata dell’accaduto. Gli agenti sono sulle tracce del padre del bimbo.

Per il momento l’uomo non è stato rintracciato e farlo non sarà semplice, dato il numero di persone che si trovava in piazza nella notte della festa per la vittoria. La vittima dell’aggressione non sarebbe neanche riuscita a fornire dettagli utili per poter rintracciare l’uomo, come ad esempio il modello della macchina o la sua struttura fisica.

L’uomo che ha colpito il giovane sarebbe un individuo sui 40 anni. Nelle prossime ore molto probabilmente si riusciranno a conoscere ulteriori dettagli su questo assurdo episodio che si è verificato a Nettuno. Le indagini proseguono per cercare di rintracciare il padre del bimbo.

