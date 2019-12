Rkomi, aggiunta nuova data a Roma dopo il sold out del giovane rapper milanese

Rkomi, dal 23 novembre via al Dove gli occhi non arrivano tour

Giovedì 19 Dicembre 2019, 14:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non s'arresta il successo del rapper milanese. Dopo il boom del suo ultimo disco “Dove gli occhi non arrivano", prosegue il momento d'oro del cantante 25enne. Il “Dove gli occhi non arrivano tour” raddoppia l'appuntamento anche a Roma. Il live previsto per sabato 18 Gennaio è già, così l'artista ha dovuto aggiungere, a grande richiesta, un nuovo concerto dal vivo per domenica 19 Gennaio all’Orion Club.Il “Dove gli occhi non arrivano” vede l'esecuzione dal vivo dell'intero album dal titolo omonimo, uscito lo scorso 22 Marzo con l'etichetta Island Records, assieme ai successi degli scorsi anni. “Dove gli occhi non arrivano" è giàe ha scalato ogni classifica.Mirko Manuele Martorana, meglio noto come Rkomi soprattutto fra i più, è fra gli artisti più apprezzati nella scena odierna. L'ultimo disco è infatti entrato direttamente alla numero 1 della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia, grazie ad un mix di sonorità e melodie che si legano allo scorrevole flow di Rkomi. Con la sua ultima fatica conferma la sua posizione di primo piano nella scena contemporanea. Un album pop e complesso allo stesso tempo dove la malinconia che l'ha reso famoso si mescola a nuovi suoni.Il disco, diretto da Charlie Charles, vanta anche importanti collaborazioni con alcuni degli artisti più influenti della musica italiana. In “Blu”, singolo che ha anticipato l’uscita del disco, troviamo. In “Mon Cheri” ecco Sfera Ebbasta a dare il suo contributo. E poi ancorain “Boogie Nights”, Carl Brave nel brano “Impressione”, Dardust in “Visti dall’alto” e infine Jovanotti nel brano “Canzone”, che attualmente circola per tutte le radio.«Tornare on stage mi dà una grande», ha dichiarato l'artista. «Sarà un inverno lungo ma piacevolmente in compagnia. Tengo in particolar modo alla dimensione live e nel mio viaggio in continua evoluzione sono pronto a sfidare le mie possibilità per offrire ai miei fan uno show davvero carico di emozioni. Abbiamo lavorato tanto alla produzione di questo show nuovo e completamente rinnovato rispetto al passato. Per la prima volta sul palco insieme a me una band dal vivo al completo insieme a due coriste che ho fortemente voluto, e ancora effetti di luce e giochi di colore per unoavvolgente di oltre 1 ora e mezza di musica allo stato puro», conclude Rkomi.Il “Dove gli occhi non arrivano tour 2019/2020” è partito lo scorso 23 Novembre dal Vox Club di Modena. Le prevendite dei concerti si trovano su TicketOne L’intero tour è ideato e organizzato da Thaurus Live, agenzia di booking e management di riferimento nel panorama rap italiano. Radio 105 è radio partner ufficiale del “Dove gli occhi non arrivano tour”.