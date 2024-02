Suicida nel Cpr di Roma, 14 migranti arrestati dalla polizia dopo la rivolta. La procura indaga per istigazione al suicidio

di Redazione web

Sono 14 i migranti arrestati dalla polizia per la rivolta di ieri al Cpr di Ponte Galeria, in provincia di Roma. I disordini sono scoppiati dopo che un 22enne originario della Guinea si è suicidato. Il giovane è stato trovato morto ieri mattina. Alcuni ospiti hanno sfondato due grate di ferro, tentato di sfondare una porta in ferro e incendiare una macchina della polizia.

Poi hanno lanciato di sassi contro le forze dell'ordine tentando di uscire dalla struttura: per placare i disordini la polizia hanno lanciato lacrimogeni. Due i carabinieri feriti nel corso della rivolta.

L'INCHIESTA

La procura di Roma ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Il pm Attilio Pisani affiderà l'incarico al medico legale per svolgere l'autopsia sul corpo del giovane che sì è suicidato impiccandosi con un lenzuolo nel centro di permanenza per i rimpatri dove era arrivato pochi giorni fa dalla Sicilia. Parallelamente verranno acquisite dagli inquirenti le immagini del sistema di videosorveglianza presenti nel centro, così come il biglietto lasciato dal ventiduenne prima di suicidarsi. Dopo la morte del giovane sono scoppiati disordini e 14 migranti sono stati arrestati dalla polizia.

Lunedì 5 Febbraio 2024

