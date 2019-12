Ritrovata e restituita una lettera attribuita a Garibaldi, il giallo a Roma: rubata nel 2002

Whatsapp eliminato dagli smartphone da domani: ecco su quali telefoni non funzionerà più

Lunedì 30 Dicembre 2019, 14:08

A distanza di quasi 18 anni è stata restituita al legittimo proprietariLa missiva,, è stata consegnata il 19 dicembre scorso presso la caserma 'La Marmora' deisu disposizione dellaEd era stata rubata da un'abitazione privata di Livorno nel 2002. Un bel regalo di Natale per il proprietario, che ha potuto nuovamente stringerla tra le mani.La restituzione del manoscritto arriva alla fine di un'indagine avviata nel novembre 2017 quando, a seguito del controllo dei beni che costituivano la collezione privata di un noto studioso romano di Giuseppe Garibaldi, i militari del Nucleo di Roma si sono accorti che uno dei beni d’arte sottoposti a rilievi fotografici, una lettera non autografa attribuita proprio al celebre 'eroe dei due mondi', era proprio quella censita nella Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti gestita dal Comando Carabinieri Tpc.La lettera, attribuita a(suo segretario personale), indirizzata da Caprera aera stata rubata a Livorno e il furto era stato denunciato nel 2002 presso la locale Procura della Repubblica. Estremamente importante per la risoluzione della vicenda è stata la collaborazione degli esperti dellache, dopo aver sottoposto ad esame tecnico il documento, ne hanno accertato l’autenticità, la sua esatta corrispondenza con il bene oggetto delle ricerche nella Banca Dati dei Carabinieri e ne hanno acclarato l’interesse storico.