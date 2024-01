Rifiuti, raccolta di quartiere Nuovi cassonetti e campane

di Emiliano Pretto

La nascita ufficiale dell’Ama di Municipio, il rinnovo del parco mezzi ogni 4 anni, 36.000 nuovi cassonetti di vario tipo che faranno calare il numero complessivo da 53.549 a 51.500. Ma anche 1800 nuove campane per il vetro per passare dalle attuali 8.822 a 10.000 e circa 18.000 gestiti getta carta. Il tutto tra il 2024 e il 2028. Ed infine i nuovi obiettivi per la raccolta differenziata che toccherà nel 2024 il 50% per poi salire al 52% nel 2025, al 55% nel 2026 e al 60% nel 2027. Sono queste le novità più importanti tra quelle contenute nella bozza del nuovo contratto di servizio tra Ama e il Comune di Roma.

790 MILIONI DI EURO Il contratto durerà 2 anni e sarà sostenuto da un finanziamento di circa 790 milioni per ciascun anno. Tra i servizi resi ci sono naturalmente lo spazzamento e il lavaggio delle strade, la raccolta e il trasporto dei rifiuti nonché il trattamento, il recupero e lo smaltimento degli stessi. Inoltre il contratto prevede servizi speciali tra i quali la pulizia straordinaria dopo gli eventi, il ritiro degli ingombranti o dei Raee a partire dalle scuole e la rimozione di rifiuti abbandonati.

NUOVI IMPIANTI Per quanto riguarda gli impianti il contratto di servizio contiene le azioni da intraprendere nel periodo 2024-28. Arriveranno due impianti di trattamento di carta e cartone a Rocca Cencia e ponte Malnome, e due impianti di trattamento integrato anaerobico ed aerobico della frazione organica da raccolta differenziata per la produzione di biometano liquido a Cesano e Casal Selce.

TERMOVALORIZZATORE

Il contratto fa cenno anche ad un impianto di trattamento per il recupero di rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade in via Salaria e all’avvio delle procedure per la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Palomba che entrerà in funzione nel 2027.

RECLAMI DEI CITTADINI

Tante le curiosità contenute nel contratto: Ama dovrà rispondere entro 30 giorni al massimo ad ogni richiesta di informazione o reclamo scritto da parte dei cittadini mentre avrà a disposizione al massimo 10 giorni per la risoluzione delle segnalazioni per disservizi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Gennaio 2024, 06:00

