Lazio, ecco i nomi di tutti gli eletti al Consiglio regionale

Ecco l'elenco, non ancora definitivo, degli eletti al Consiglio regionale del Lazio.
PARTITO DEMOCRATICO
LEODORI DANIELE DETTO DANIELE
DI BIASE MICHELA DETTA DE BIASE
VALERIANI MASSIMILIANO
CALIFANO MICHELA DETTA MICHELA
TIDEI MARIETTA
VINCENZI MARCO
LEONORI MARTA DETTA MARTA
LENA RODOLFO
MATTIA ELEONORA
PATANE' EUGENIO DETTO PATANE
MINNUCCI EMILIANO
GRIPPO VALENTINA DETTA VALENTINA
PANUNZI ENRICO (Viterbo)
REFRIGERI FABIO (Rieti)
LA PENNA SALVATORE (Latina)
FORTE ENRICO MARIA DETTO ENRICO (Latina)
BUSCHINI MAURO DETTO BUS (Frosinone)
BATTISTI SARA (Frosinone)
LISTA ZINGARETTI
BONAFONI MARTA
DE PAOLIS GINO
QUADRANA GIANLUCA
LIBERI E UGUALI
OGNIBENE DANIELE
+EUROPA
CAPRICCIOLI ALESSANDRO
CENTRO SOLIDALE
CIANI PAOLO
M5S
LOMBARDI ROBERTA
CORRADO VALENTINA
BARILLARI DAVIDE
CACCIATORE MARCO
DE VITO FRANCESCA
NOVELLI VALERIO
PORRELLO DEVID
BLASI SILVIA (Viterbo)
MARCELLI LORETO (Frosinone)
PERNARELLA GAIA (Latina)
LISTA PIROZZI
PIROZZI SERGIO
FORZA ITALIA
PALOZZI ADRIANO
AURIGEMMA ANTONIO DETTO ANTONELLO
CANGEMI GIUSEPPE EMANUELE DETTO PINO
CARTAGINESE LAURA
SIMEONE GIUSEPPE DETTO PINO (Latina)
CIACCIARELLI PASQUALE (Frosinone)
LEGA
GIANNINI DANIELE
CORROTTI LAURA DETTA LAURA
CAVALLARI ENRICO
TRIPODI ORLANDO DETTO ANGELO (Latina)
FRATELLI D'ITALIA
GHERA FABRIZIO
RIGHINI GIANCARLO
COLOSIMO CHIARA (ancora a rischio)
ENERGIE PER L'ITALIA
STEFANO PARISI
NOI CON L'ITALIA - UDC
MASELLI MASSIMILIANO
PARTITO DEMOCRATICO
LEODORI DANIELE DETTO DANIELE
DI BIASE MICHELA DETTA DE BIASE
VALERIANI MASSIMILIANO
CALIFANO MICHELA DETTA MICHELA
TIDEI MARIETTA
VINCENZI MARCO
LEONORI MARTA DETTA MARTA
LENA RODOLFO
MATTIA ELEONORA
PATANE' EUGENIO DETTO PATANE
MINNUCCI EMILIANO
GRIPPO VALENTINA DETTA VALENTINA
PANUNZI ENRICO (Viterbo)
REFRIGERI FABIO (Rieti)
LA PENNA SALVATORE (Latina)
FORTE ENRICO MARIA DETTO ENRICO (Latina)
BUSCHINI MAURO DETTO BUS (Frosinone)
BATTISTI SARA (Frosinone)
LISTA ZINGARETTI
BONAFONI MARTA
DE PAOLIS GINO
QUADRANA GIANLUCA
LIBERI E UGUALI
OGNIBENE DANIELE
+EUROPA
CAPRICCIOLI ALESSANDRO
CENTRO SOLIDALE
CIANI PAOLO
M5S
LOMBARDI ROBERTA
CORRADO VALENTINA
BARILLARI DAVIDE
CACCIATORE MARCO
DE VITO FRANCESCA
NOVELLI VALERIO
PORRELLO DEVID
BLASI SILVIA (Viterbo)
MARCELLI LORETO (Frosinone)
PERNARELLA GAIA (Latina)
LISTA PIROZZI
PIROZZI SERGIO
FORZA ITALIA
PALOZZI ADRIANO
AURIGEMMA ANTONIO DETTO ANTONELLO
CANGEMI GIUSEPPE EMANUELE DETTO PINO
CARTAGINESE LAURA
SIMEONE GIUSEPPE DETTO PINO (Latina)
CIACCIARELLI PASQUALE (Frosinone)
LEGA
GIANNINI DANIELE
CORROTTI LAURA DETTA LAURA
CAVALLARI ENRICO
TRIPODI ORLANDO DETTO ANGELO (Latina)
FRATELLI D'ITALIA
GHERA FABRIZIO
RIGHINI GIANCARLO
COLOSIMO CHIARA (ancora a rischio)
ENERGIE PER L'ITALIA
STEFANO PARISI
NOI CON L'ITALIA - UDC
MASELLI MASSIMILIANO
MercoledÃ¬ 7 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:15
© RIPRODUZIONE RISERVATA
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..