Lazio, ecco i nomi di tutti gli eletti al Consiglio regionale

Regione Lazio, ecco i nomi di tutti gli eletti

Ecco l'elenco, non ancora definitivo, degli eletti al Consiglio regionale del Lazio.

PARTITO DEMOCRATICO

LEODORI DANIELE DETTO DANIELE 
DI BIASE MICHELA DETTA DE BIASE 
VALERIANI MASSIMILIANO 
CALIFANO MICHELA DETTA MICHELA 
TIDEI MARIETTA 
VINCENZI MARCO 
LEONORI MARTA DETTA MARTA 
LENA RODOLFO 
MATTIA ELEONORA 
PATANE' EUGENIO DETTO PATANE 
MINNUCCI EMILIANO 
GRIPPO VALENTINA DETTA VALENTINA
PANUNZI ENRICO (Viterbo)
REFRIGERI FABIO (Rieti)
LA PENNA SALVATORE (Latina)
FORTE ENRICO MARIA DETTO ENRICO (Latina)
BUSCHINI MAURO DETTO BUS (Frosinone)
BATTISTI SARA (Frosinone)

LISTA ZINGARETTI

BONAFONI MARTA 
DE PAOLIS GINO 
QUADRANA GIANLUCA 

LIBERI E UGUALI
OGNIBENE DANIELE 

+EUROPA
CAPRICCIOLI ALESSANDRO

CENTRO SOLIDALE
CIANI PAOLO 


M5S 
LOMBARDI ROBERTA 
CORRADO VALENTINA 
BARILLARI DAVIDE  
CACCIATORE MARCO 
DE VITO FRANCESCA   
NOVELLI VALERIO   
PORRELLO DEVID 
BLASI SILVIA  (Viterbo)
MARCELLI LORETO (Frosinone)
PERNARELLA GAIA (Latina)

LISTA PIROZZI
PIROZZI SERGIO 

FORZA ITALIA
PALOZZI ADRIANO 
AURIGEMMA ANTONIO DETTO ANTONELLO 
CANGEMI GIUSEPPE EMANUELE DETTO PINO 
CARTAGINESE LAURA 
SIMEONE GIUSEPPE DETTO PINO (Latina)
CIACCIARELLI PASQUALE (Frosinone)

LEGA
GIANNINI DANIELE 
CORROTTI LAURA DETTA LAURA 
CAVALLARI ENRICO
TRIPODI ORLANDO DETTO ANGELO (Latina)

FRATELLI D'ITALIA
GHERA FABRIZIO   
RIGHINI GIANCARLO 
COLOSIMO CHIARA (ancora a rischio)

ENERGIE PER L'ITALIA
STEFANO PARISI

NOI CON L'ITALIA - UDC
MASELLI MASSIMILIANO 

 
MercoledÃ¬ 7 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:15
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