Giubileo 2025, inaugurato in nuovo studio di Rai Vaticano a Borgo Sant'Angelo

di Redazione web

È stato inaugurato il nuovo studio televisivo «Giubileo 2025» di Rai Vaticano. Connesso con i centri di messa in onda di Saxa Rubra e della Sala Stampa del Vaticano, lo studio si trova nella sede di Borgo Sant'Angelo e verrà impiegato per dirette, approfondimenti e cronache degli eventi legati al Giubileo, al Pontefice e alla Santa Sede.

L'inaugurazione

L'inaugurazione è avvenuta alla presenza del pro-prefetto del dicastero per l'Evangelizzazione Rino Fisichella, che ha benedetto lo studio, del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e dell'amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes. «La collaborazione con la Rai è fondamentale - ha detto Fisichella - la Rai non arriva solo in Italia, raggiunge non solo gli italiani nel mondo, ma anche tutti quelli che parlano la lingua italiana e che hanno piacere di ricevere notizie dall'Italia. Sono molto grato alla Rai e all'Ad Fuortes per la disponibilità dimostrata, comprendendo il grande valore del Giubileo, grande evento di popolo». Fisichella ha aggiunto che «il confronto con il governo procede molto bene, c'è grande disponibilità» e annunciato che presto verrà divulgato anche il calendario del Giubileo dei giornalisti. «Tutta la Rai sarà coinvolta in questo racconto che è un evento di popolo ed è uno straordinario momento da raccontare nel migliore dei modi, approfondendo tutti i temi - ha sottolineato Fuortes - La nostra responsabilità, oltre a quella di informare bene, è anche quella di cercare di far partecipare tutti gli italiani, nel nostro paese e nel mondo».

Il Giubileo 2025

«Stiamo lavorando intensamente per accogliere al meglio decine di milioni di pellegrini che arriveranno per questo importantissimo Giubileo della Speranza - ha detto Gualtieri -. Le opere sono tantissime per questo evento straordinario che è anche una grande opportunità per la città di Roma, che Papa Francesco ama tantissimo, per lasciare una eredità». « Rai Vaticano sta realizzando già da gennaio un programma di trenta minuti che va in onda l'ultima domenica del mese su Rai1 dal titolo 'Giubileo 2025 Pellegrini di Speranza', che speriamo dal prossimo gennaio da appuntamento mensile diventi un appuntamento settimanale - ha fatto sapere il responsabile di Rai Vaticano, Stefano Ziantoni - Papa Francesco apprezza le nostre trasmissioni, ci sprona a continuare e con la collaborazione di monsignor Fisichella e di Roma Capitale speriamo di prendere per mano i telespettatori e accompagnarli al Giubileo della Speranza».

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Aprile 2023, 13:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA