Tommy, il ragazzino down che sogna di incontrare Totti: il video dall'ospedale commuove il web

Tommaso canta dal suo letto d'ospedale al Bambino Gesù di Roma. Accanto a lui un medico angelo in camice bianco strimpella con la chitarra le note di "Roma, Roma, Roma": l'inno della squadra di cui Tommy è tifosissimo. E' questo il suo omaggio per Francesco Totti, il suo idolo da quando era un bimbo.La mamma lo riprende con il telefonino mentre Tommy, affetto dalla sindrome di down, sorride ripetendo le parole di Venditti: «Unico grande amore...». «Chi mi aiuta a condividere questo video - scrive mamma Roberta su Facebook - così vediamo se arriva al Capitano? lo so che sarà impossibile però possiamo provarci. Mio capitano questa è per te, firmato Tommaso».In poche ore il video viene visualizzato da 30mila persone e raggiunge più di duemila condivisioni. Il sogno di un ragazzino costretto in un letto di ospedale rimbalza di social in social, di profilo in profilo. Tommaso che ama la Roma, che spera di incontrare Totti un giorno. Tommy che ama la musica, e che non ci rinuncia neanche ora che non può uscire: sul suo tavolino ci sono i suoi strumenti, un tamburello, la chitarra, e poi l'Ipad con cui può sentire le canzoni. «Bravo Tommy siamo tutti con te», scrive il popolo social. «Vedrai che il capitano arriva». E Tommy è lì ad aspettarlo.