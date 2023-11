Roma, paura in metro: treno in partenza colpisce un ragazzo di 17 anni sulla banchina

di Redazione web

Un ragazzo di 17 anni è stato colpito dallo specchietto di una metro in partenza a Roma. È successo sulla linea B, nella banchina della stazione Basilica San Paolo. Intervenuti subito i Carabinieri, che tramite le telecamere di videosorveglianza cercheranno di ricostruire la dinamica dell'incidente.

L'incidente

Intorno alle 14.15, sulla banchina della stazione della metro Basilica San Paolo, un 17enne italiano è stato colpito dietro l'orecchio destro con lo specchietto del convoglio in partenza. L'urto, avvenuto mentre si trovava in compagnia di un gruppo di coetanei, gli ha provocato un lieve taglio, con fuoriuscita di sangue e il ragazzino è stato accompagnato in ospedale. Per accertare la dinamica e le eventuali responsabilità, saranno acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza, ma non si esclude una disattenzione del minore stesso. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Roma Eur impegnati nelle indagini.

