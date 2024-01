Ragazzino 14enne morto in una sparatoria, sindaco Monte Compatri: «Chiesto comitato di sicurezza»

Un 14enne, di origine romena, è morto durante una sparatoria nel parcheggio della stazione Monte Compatri-Pantano, capolinea sud della linea C della metropolitana di Roma, su via Casilina. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Frascati che non escludono che l'omicidio sia avvenuto al culmine di una lite tra due gruppi.

Le parole del sindaco

«È un fatto che lascia sgomenti tutti. Ho sentito il prefetto, ho chiesto di convocare un comitato di sicurezza», ha detto Francesco Ferri, sindaco di Monte Compatri. «Problema di sicurezza? Assolutamente no. È il capolinea e come i capolinea di tutte le metro ha i suoi problemi. Posso dire che tra l'amministrazione e le forze dell'ordine c'è una piena collaborazione», ha aggiunto il primo cittadino.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Gennaio 2024, 14:16

