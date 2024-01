Ivan Alexandru, chi è il ragazzino di 14 anni ucciso a Monte Compatri «dopo una lite tra bande»

di Redazione web

Ivan Alexandru è stato ucciso a colpi di pistola la notte del 13 gennaio nel parcheggio della stazione metro C Monte Compatri-Pantano, il capolinea sulla Casilina nel comune alle porte di Roma. Il 14enne di origine romena si trovava insieme agli amici, quando sarebbe scattata una lite culminata con l'omicidio a sangue freddo. Gli investigatori sono sulle tracce del killer e fanno luce sulla vittima, che probabilmente faceva parte di una baby gang legata anche allo spaccio di droga.

Cosa è successo

Il giovane sarebbe stato ucciso dopo una lite tra bande rivali, cominciata in un bar e proseguita nel parcheggio della metro dove i gruppi si erano dati appuntamento per un regolamento di conti. Ivan Alexandru si trovava insieme ai suoi amici, quando sarebbe nata la discussione con un altro gruppo di persone (non si esclude possano essere anche loro stranieri) che è poi culminata con l'omicidio. Gli investigatori stanno analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza.

