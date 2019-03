Roma, pusher a 73 anni: arrestato a Santa Marinella

Pusher a 73 anni. Lo hanno arrestato a Santa Marinella i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di un'arma da sparo. I militari hanno avviato gli accertamenti a seguito delle lamentele dei vicini di casa del 73enne, in una palazzina gestita dall'Agenzia dei beni confiscati alla criminalità organizzata, che avevano segnalato la un sospetto via-vai di persone alcune delle quali già conosciute per essere consumatori di stupefacenti.

I carabinieri, alle prime luci dell'alba, hanno perquisito la casa dell'uomo e hanno trovato 70 grammi di cocaina, due bilancini di precisione, un trincia-erba - solitamente utilizzato per la marijuana - e del materiale per il confezionamento delle dosi, nonché di una pistola calibro 6 illecitamente detenuta, completa del relativo munizionamento, e di un paio di manette, tutto materiale sequestrato. Al termine degli accertamenti l'individuo è stato arrestato e posto ai domiciliari. Ultimo aggiornamento: 16:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA