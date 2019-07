Pretty Solero, follia a Rock in Roma: il rapper si spoglia e si tocca sul palco, poi sfiora la rissa nel backstage

Roma, si ribalta con la Porsche e fugge lasciando l'amica ferita in auto: preso​

Venerdì 19 Luglio 2019, 14:29

Follia ieri sera a Rock in Roma: il rapper romano, sul palco del concerto di Ketama, Speranza e Massimo Pericolo, ha iniziato ae ale parti intime davanti ad unin gran parte formato da, prima di essere trascinato a forza nel backstage dagli organizzatori. Dietro il palco si sarebbe anche sfiorata lae ora c'è un vero e proprio caso, fatto di accuse reciproche.Come scrive Marco Pasqua per Il Messaggero, il rapper romano, già noto alle forze dell'ordine dopo essere stato sorpreso a Trastevere in possesso di cocaina insieme al compagno di crew Ugo Borghetti , è apparso in un visibile stato di alterazione quando è salito sul palco. Trascinato a forza dagli organizzatori lontano dal palco,avrebbe anche sputato contro alcuni di loro e colpito un buttafuori con una testata.Dopo essere stato allontanato dall'area dell'evento,è andato via a bordo di un taxi, da cui poi ha lanciato una serie di accuse, tutte smentite dagli organizzatori, che ora stanno valutando l'ipotesi di ricorrere alle vie legali. «Un buttafuori ha messo le mani in faccia alla ragazza con cui stavo, ed è scoppiata una rissa» - ha spiegato il rapper su Instagram Stories - «Ho avuto voglia di uccidere. Non ho la pistola ma la rimedio facilmente, a casa mia per esempio. Mi hanno chiuso in dieci in una stanza, minacciandomi, perché ho difeso una ragazza che è stata schiaffeggiata».