Critica la Raggi, minacce e insulti social alla Prestipino: lei denuncia tutti all'autorità giudiziaria

Insuti pesantissimi e minacce molto gravi. I fan del sindaco di Roma Virginia Raggi riempiono di insulti social Patrizia Prestipino, la deputata Dem presa di mira da esponenti del MoVimento 5 Stelle per essersi "permessa", come afferma la stessa ex Renziana in un'intervista rilasciata all'Adnkronos, di suggerire all'ex Premier Conte di "risolvere il problema Raggi, se no non si va da nessuna parte. Io apprezzo Conte, ma se non risolve lui questo problema la vedo dura per un accordo a Roma. Deve sgomberare il campo dalla sindaca, è una richiesta dalla quale non si può prescindere".

La Prestipino ha preso la decisione di renderli pubblici sul suo profilo Instagram: "Ho selezionato e vi mostro solo alcuni messaggi tra quelli insultanti ricevuti. Volgarità, espressioni violente e minacce, nella quasi totalità a sfondo sessuale, perché si, risulta più facile sminuirmi perché donna. Ho deciso di denunciare queste persone - conclude la Prestipino - anche per Virginia Raggi e per tutte le donne che hanno il coraggio di dire la propria, venendo puntualmente insultate poiché tali". Tutti gli autori sono stati denunciati dalla Prestipino all'autorità giudiziaria.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Maggio 2021, 16:38

