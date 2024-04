Prenota una notte in hotel ma non si presenta al check-out, 25enne trovata morta in camera: aveva ferite alla gola

di Redazione web

Scoperta drammatica in una stanza di un hotel vicino alla stazione di Formia (Latina). Il titolare della struttura ha trovato una ragazza di 25 anni morta nella stanza che avrebbe dovuto lasciare venerdì mattina. Quando l'uomo non l'ha vista arrivare in reception per il check-out è andato a controllare personalmente e ha trovato la giovane senza vita e con profonde ferite di arma da taglio alla gola.

La donna era orginaria di Marano e aveva raggiunto la città pontina la sera prima. Entrata in hotel, aveva trascorso tutta la notte in camera. L'ipotesi, al momento, è che si sia trattato di un suicidio. Sul caso indaga la polizia e sono in corso accertamenti per capire la dinamica dei fatti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Aprile 2024, 07:39

