Pranzo di Ferragosto gratis: l'iniziativa del Comune di Roma per combattere la solitudine

Siamo agli inizi di agosto, e con l'inizio del mese comincia anche la famigerata ricerca del posto con cui, con amici e parenti, passare una giornata speciale nel giorno di Ferragosto. Una festa che unisce tradizione, relax estivo e momenti di condivisione, rappresentando un aspetto importante della cultura e dello stile di vita italiani.

Il pranzo di Ferragosto gratis

Quest'anno, per Ferragosto, in varie parti della città, si avrà l'opportunità per circa 1500 individui di godere di un pasto gratuito presso 16 diverse località.

