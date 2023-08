Esodo flop, in autostrada meno traffico del 2022. «Rincari un massacro, per gran parte degli italiani niente vacanze»

Primo weekend da bollino nero sulle autostrade per il consueto esodo estivo, soprattutto sulle Autostrade Alto Adriatico, dove si registrano code a tratti da Meolo fino al nodo di Latisana e traffico in aumento con il passare delle ore. Al momento si registrano 3 chilometri di coda al Lisert, in uscita verso Trieste, la Slovenia e la Croazia e 2 chilometri di coda in entrata in Italia.



Si tratta soprattutto di turisti che stanno partendo per le vacanze o di viaggiatori che, a causa dell'ondata di maltempo che ha investito Slovenia e Croazia, hanno preferito abbreviare le loro ferie. Nella notte le code in ingresso in Italia alla barriera del Lisert hanno raggiunto i 10 chilometri, ma con il passare delle ore la situazione è tornata alla normalità.

