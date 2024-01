Porta la moglie morta in ospedale: «È caduta dalle scale», ma i medici vedono che le ferite non sono compatibili e chiamano i carabinieri Indagini sono in corso sulla morte di una donna portata ieri in ospedale a Civita Castellana dal marito. L'uomo è stato ascoltato in caserma in mattinata







di Redazione web Ha portato la moglie 71enne morta in ospedale dicendo ai medici: «È caduta dalle scale». I medici hanno chiamato i carabinieri e l'uomo ora viene ascoltato in caserma. Indagini sono in corso sulla morte di una donna di Sant'Oreste, in provincia di Roma, portata ieri in ospedale dal marito a Civita Castellana, in provincia di Viterbo. L'uomo avrebbe riferito che la moglie, una settantenne, era caduta dalle scale nella loro abitazione di Sant'Oreste, comune della provincia di Roma. I medici hanno chiamato i carabinieri I medici, constatato il decesso dell'anziana, hanno fatto partire una segnalazione ai carabinieri. Ora l'uomo si trova in caserma e la sua posizione è al vaglio. Non è escluso, infatti, che si tratti di una morte violenta. Le ferite riscontrate dai medici I medici hanno riscontrato che le ferite non erano compatibili con questa versione per cui hanno chiamato i carabinieri. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Tivoli. Non si esclude alcuna ipotesi neanche quella dell'omicidio. Durante un primo sopralluogo in casa, i carabinieri avrebbero trovato oggetti con tracce ematiche. Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Gennaio 2024, 10:56

