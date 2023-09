Porsche, l'incredibile errore sulla carrozzeria: «Sarà uscita così dalla fabbrica?». La foto è virale

di Redazione web

Porshce anziché Porsche. Una potente Macan S con la scritta sbagliata, succede a Roma. L'errore da non credere (... ma è tutto vero) è stato immortalato da un pendolare sulla Cristoforo Colombo, direzione Ostia. «Sono andato anche io a controllare come si scrivesse», racconta l'autore dello scatto, agevolato dalla coda dovuta al traffico che ha consentito all'automobilista di concentrare lo sguardo sul veicolo che aveva davanti e notare il particolare "imbarazzante". Il pendolare romano non ha potuto che constatare l'inversione della "h" con la "c" nel portellone posteriore del Suv di marca tedesca.

La foto diventata virale

Un errore del meccanico o carrozziere magari dopo un intervento di riparazione? O un esemplare uscito così dalla fabbrica? «In questo caso sarebbe l'unico», commentano gli utenti. In molti si sono divertiti a esprimere il proprio parere (soprattutto ironico) sull'immagine che in poco tempo è diventata virale sui social.

