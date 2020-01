Papa Francesco ironizza con una suora dopo l'episodio dello schiaffo: «Io ti bacio ma tu non mordere»

Giovedì 9 Gennaio 2020, 16:54

Nuovo siparietto che vede protagonista. Il pontefice, dopoultimo dell'anno haDurante l’udienza generale del mercoledì nell’Aula Paolo VI, Francesco si è recato a salutare i fedeli e i pellegrinine guardando una suora che gli tendeva la mano ha scherzato.«Ho paura! Tu mordi! Io ti do il bacio ma tu stai tranquilla, non mordere!», la suora, sorridente, ha risposto che non l'avrebbe morso, così il Papa l'ha abbracciata e baciata. Tutti hanno capito l'ironia e hanno sorriso facendo sentire Francesco il calore della sala. Dopo l'incidente, per il quale il pontefice aveva chiesto scusa durante l'Angelus del 1 gennaio, gli uomini della scorta erano molto più vicini, per evitare che si potesse verificare nuovamente un simile episodio.Il papa aveva dichiarato di aver avuto un momento di rabbia e si è scusato e con questo gesto, probabilmente, ha voluto esorcizzare quel momento, con una risata, seguita da un abbraccio di fratellanza.