Incidente a Roma sulla Ostiense, frontale con un'auto e la moto prende fuoco: morto un 30enne

Ancora sangue sulle strade di Roma. L'ennesimo incidente stradale mortale si è consumato questa mattina, poco dopo le 6:30, su via Ostiense all’altezza di Malafede. A scontrarsi uno scooter e un'auto. La vittima è un ragazzo di 21 anni, di Ostia, che si trovava a bordo di una moto Benelli.

Schianto mortale sulla via Ostiense a Roma

Il giovane si è scontrato frontalmente con un’Opel Meriva condotta da una ragazza italiana di 28 anni. Lo scontro è avvenuto per cause ancora in fase di definizione. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ma non c'è stato niente da fare. La notizia è riportata da Il Messaggero.

#Roma Incidente sulla via Ostiense, frontale con un'auto e la moto prende fuoco: morto un 30enne https://t.co/4zqmUgYWAb — Leggo (@leggoit) January 13, 2023

