Canoista di 14 anni incastrato sott'acqua, paura nel fiume: ricoverato in rianimazione

Un canoista di circa 14 anni è rimasto incastrato sott'acqua nel fiume Entella, all'altezza del ponte Maddalena, a Chiavari, in provincia di Genova. Il giovane era insieme ad alcuni amici quando la sua canoa si è capovolta e spezzata, rimanendo incastrata tra un pilone e un tronco portato dalla corrente e dalle acque ingrossate per la pioggia di questi giorni. I ragazzi erano insieme ad altri giovani e a un istruttore, anche lui ricoverato per essere stato a lungo nelle acque fredde del fiume, nel tentativo di salvare il ragazzo.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno lavorato per quasi un'ora per recuperare il ragazzino e il personale del 118, con l'automedica. La polizia ha chiuso la strada per consentire le operazioni di salvataggio, rese complicate dalla forte corrente.

Codice rosso

Il giovane è stato portato con l'elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini. L'adolescente di Sestri Levante, intubato, è stato trasportato in codice rosso. Secondo quanto emerge dalle ricostruzioni della polizia, era in compagnia di tre amici e un istruttore di un circolo in cui si allena. Il gruppo è uscito nel pomeriggio quando a un certo punto la canoa ha sbattuto contro un tronco. Il primo a cercare di aiutare il 14enne è stato il suo istruttore, che ha chiamato immediatamente i soccorsi. I medici del 118 lo hanno rianimato per mezz'ora, prima di trasferirlo con l'eliambulanza all'ospedale pediatrico.

