Roma, tragico incidente a Ostia dove un uomo è morto investito da un'auto. L'incidente è avvenuto in serata tra corso Regina Maria Pia e via Angelo Celli, a poca distanza dalla chiesa di Regina Pacis e la sede del X Municipio.

L'investito non ha documenti, probabilmente si tratta di un uomo senza fissa dimora. Dopo il tragico impatto l'auto, un suv Bmw X6 grigia che ha proseguito la sua corsa dandosi alla fuga, è stata ritrovata in via Tagaste, a circa due chilometri dal luogo dell'incidente, dai poliziotti del commissariato del Lido e dagli agenti della polizia locale che conducono le indagini.

Al momento l'auto non risulterebbe rubata e il proprietario si trova fuori Roma.

La vittima è morta poco dopo essere stata investita: vani i tentativi di rianimarla da parte del 118.

