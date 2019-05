Ostia, morto il 19enne egiziano accoltellato dal padre di una ragazzina: «Molestava mia figlia»

Il 19enne portato in gravi condizioni all'ospedale Grassi di Ostia accoltellato dopo una rissa alla stazione metro Lido centro è morto per le ferite riportate.



L'uomo che lo ha colpito a morte, un 39enne figlio di un affiliato del clan Spada, è dunque indagato per omicidio e non più per tentato omicidio, oltre che per rissa. Secondo la ricostruzione dei carabinieri intervenuti ieri, che hanno arrestato questa notte tutte le persone coinvolte nell'aggressione, la lite è scoppiata a seguito di alcune avances troppo spinte compiute da alcuni giovani nei confronti della figlia 15enne dell'uomo ora indagato per omicidio.



Le molestie hanno provocato l'ira dell'uomo che ha deciso di farsi giustizia da solo e accompagnato dal fidanzato della figlia e da un amico - entrambi con precedenti - ha intercettato i ragazzi sul piazzale della stazione ferroviaria Lido centro e, dopo un breve diverbio, li ha aggrediti con un grosso coltello. Mercoledì 29 Maggio 2019, 17:17

