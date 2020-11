Ostia, pauroso incidente: auto si ribalta sul Lungomare

Un pauroso incidente a Ostia nel tardo pomeriggio di oggi, domenica, sul Lungomare Caio Duilio. Secondo le prime informazioni un'auto con 4 ragazzi a bordo si è ribaltata coinvolgendo altre tre vetture, due di queste parcheggiate a fianco della pista ciclabile, nella carreggiata lato mare, davanti all'ingresso dello stabilimento “Le Dune".

L'auto, una Clio con 4 persone (due ragazzi e due ragazze, tre miracolosamente illesi e una ragazza con leggere contusioni), avrebbe tentato un sorpasso a destra invadendo i parcheggi e la ciclabile travolgendo, nel tentativo di rientrare, le auto in sosta oltre alla vettura che voleva superare. Il giovane alle guida avrebbe confuso i parcheggi lineari, ricavati per far posto alla pista ciclabile, come una corsia di marcia. E alla fine dopo il rettilineo, si sono schiantati contro le auto in sosta. Una ragazza avrebbe riportato serie contusioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118. Il traffico sul Lungomare, molto intenso a causa della giornata festiva, è rimasto a bloccato.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Novembre 2020, 20:17

