Roma, a Ostia Antica il percorso di 50 km da godersi a piedi 'con lentezza'

Roma non smette mai di stupire. È stato allestito un nuovo percorso di 50 km che parte da Ostia Antica e arriva fino al centro di Roma. Chiunque voglia partecipare può farlo con tranquillità, godendosi un itinerario unico e indimenticabile da fare completamente a piedi.

L'organizzazione Opera Romana Pellegrinaggi, in occasione dei 725 anni dalla proclamazione del santo a Dottore della Chiesa, da parte di papa Bonifacio VII, e dei 1300 anni dalla traslazione delle spoglie da Cagliari a Pavia, ha promosso il nuovo percorso di 50 km che parte da Ostia Antica e arriva fino a Roma centro.

Il percorso a Ostia Antica

L'obiettivo, infatti, è quello di far vivere ai pellegrini le suggestioni provate dal santo e dalla mamma nel 387 dopo Cristo, quando approdarono e rimasero alcuni mesi in quello che all'epoca era il Porto di Roma, per poi salpare verso l’Africa.

