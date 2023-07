«Si paga anche con la carta»: l'ultima trovata degli ambulanti sulle spiagge di Ostia

In un'epoca in cui la resistenza ai pagamenti elettronici continua a essere altissima, c'è chi, pur di guadagnare qualcosa in più si è attrezzato per far pagare anche con la carta di credito. Mentre molti esercenti, sempre più spesso, esibiscono il famoso carte "Pos fuori servizio", ecco che a Ostia, sulla spiaggia, spunta il venditore ambulante in controtendenza. Ma i bagnanti si chiedono: «Come è possibile che abbia il Pos?»

«Si paga anche con la carta»

Dopo le accese polemiche legate all'obbligo di Pos, infatti, i più pigri si erano attrazzati con cartelli improvvisati: 'No bancomat, no carte di credito.

Ma la crisi galoppa e, adesso, sono i venditori ambulanti a dare il "buon esempio". Questa mattina su una spiaggia del litorale romano è spuntato lui: un ambulante attrezzato di ombrellone e tanti vestiti pronti ad allettare i gusti di un po' tutti i bagnanti. Ma, si sa, spesso al mare il portafoglio resta sotto l'ombrellone o, magari, qualcuno tiene i contanti per un panino o una bibita fresca e allora è tempo di ingegnarsi.

Lo slogan è chiaro: «Si paga anche con la carta», cercando di attirare anche chi proprio non ha contanti con sé. Un'immagine che ha scatenato l'ilarità dei tanti presenti che hanno sfruttato la domenica di sole per un bagno al mare. Il tam tam sulle chat WhatsApp è iniziato subito e il venditore è diventato virale sui social per il suo annuncio che, probabilmente, gli ha fruttato anche un incasso maggiore. Una trovata pubblicitaria davvero azzeccata, anche se sembra difficile avesse con sé veramente il Pos...

