Operaio precipita dal terzo piano e muore sul colpo: Carlo, 59 anni, lascia moglie e due figli

Choc a scuola, 40 bambini accoltellati

Tragedia a Ostia dove un operaio italiano di 59 anni,, è morto dopo essere caduto da un'impalcatura da un'altezza di 10 metri. L'uomo stava effettuando lavori di ristrutturazione in un condominio quando è precipitato, ieri pomeriggio in via Umberto Grosso. Sul posto i carabinieri di Ostia, la Asl e il nucleo pg infortuni sul lavoro della Procura di Roma: la salma è stata trasportata al Gemelli per l'autopsia e il cantiere è stato messo sotto sequestro.Il 59enne, secondo una prima ipotesi - scrive Il Faro Online - sarebbe caduto per il cedimento dell’impalcatura: l’incidente è avvenuto intorno alle 16, Picchereddu è precipitato nel vuoto dal terzo piano ed è morto sul colpo. Non è chiaro se l’incidente è avvenuto per un malore dell’operaio o se per carenza di misure di sicurezza. La vittima lascia una moglie e due figli.