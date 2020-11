Veronica, parrucchiera 'solidale': «Il martedì servizi gratuiti alle commercianti penalizzate dai nuovi Dpcm»

Veronica Caputo è una parrucchiera, proprietaria di un salone femminile a Castel Gandolfo, vicino Roma. Come tanti altri esercenti e commercianti, durante il lockdown, ha dovuto affrontare il dramma di abbassare le serrande e restare ferma: un sacrificio che ha imparato ad affrontare, e di cui conosce molto bene il peso. Ora che i nuovi Dpcm hanno ‘risparmiato’ la sua attività, si sente una privilegiata nel poter ancora svolgere il proprio lavoro e ha deciso di fare la propria parte, offrendo i suoi servizi a tutte le donne, proprietarie di esercizi commerciali costretti alla chiusura.



Leggi anche > Nuovo dpcm, regioni gialle, arancioni e rosse: cosa si può fare e cosa no

A Leggo, Veronica racconta innanzitutto i motivi che l’hanno spinta a intraprendere questa iniziativa di altruismo e generosità gratuiti e disinteressati: «Ho affrontato il dramma della chiusura nel lockdown di marzo e aprile, conosco bene il significato dei sacrifici a cui tanti commercianti sono di nuovo costretti. Mi ha ispirato lo spirito tutto italiano del primo lockdown, con la riconversione di tante aziende che in pochi giorni hanno iniziato a produrre mascherine e altri dpi. Oppure i medici e gli ingegneri che hanno inventato ‘sdoppiatori’ per usare un singolo ventilatore polmonare per due persone. O ancora, Armani che ha messo l’alta sartoria al servizio degli operatori sanitari e ha fatto cucire camici per i medici o la Ferrari che ha iniziato a produrre respiratori».

«L’Italia è un paese fatto di tante di cose: di solidarietà, di inventiva, di capacità di adattamento davanti alle emergenze. Tutti dovremmo dare il nostro contributo, anch’io mi sono chiesta “Cosa posso fare nel mio piccolo?”» - racconta ancora Veronica, proprietaria del Salone Veronica Arte e Studio parrucchieri - «Ho pensato a quei bar, ristoranti e pasticcerie penalizzati dai nuovi Dpcm e mi sono sentita fortunata. Amo il mio lavoro, lo vivo come una sorta di missione anche quando insegno a ragazzi e ragazze, e mi sono resa conto che la mia normalità, quella di poter lavorare, è diventata un privilegio. E ci sono donne, proprietarie di esercizi commerciali costretti a limitazioni, che per risparmiare dovranno privarsi della possibilità di sentirsi belle».

Per questo motivo, Veronica ha deciso di rinunciare al classico giorno di chiusura del lunedì e di dedicare il martedì alle prenotazioni di donne che si sono ritrovate alle prese con chiusure e limitazioni delle loro attività, e che potranno usufruire gratuitamente dei suoi servizi. «Ho deciso di diventare una parrucchiera ‘solidale’ perché un salone non è solo un luogo in cui andare ad acconciarsi, ma anche uno dei pochi momenti che una donna riesce a dedicare a sé stessa, al proprio benessere e al proprio relax. È un gesto per volersi bene» - racconta ancora Veronica - «Sentirsi donna è fondamentale, non posso permettere che qualcuna possa rinunciare a questo. Io ci sono: voglio fare qualcosa nel mio piccolo, da donna e da italiana».

Il Salone Veronica Arte e Studio parrucchieri si trova a Castel Gandolfo, in via Nettunense 138. L’orario di apertura è continuato, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 19. Per info e prenotazioni è possibile chiamare al numero 3382619816.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Novembre 2020, 14:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA