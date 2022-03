“Trail for autism”, a Castel di Guido la manifestazione nella giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo

“Trail for autism” è la manifestazione che si terrà a Castel di Guido il 2 aprile in occasione della giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo: street food, musica, laboratorio di fumetti, una passeggiata per famiglie e una maratona competitiva di 7 km.

Fedez, il messaggio emozionante dei bimbi di Pediatria del San Raffaele

“Trail for autism”, il 2 aprile a Castel di Guido

Il 2 aprile a Castel di Guido di terrà “Trail for autism”, una passeggiata per famiglie e una maratona competitiva di 7 km organizzata “per sostenere il blu”. Il 2 aprile è infatti la giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo istituita nel 2007 dalle Nazioni Unite e alla quale fu associato il blu, il colore della sicurezza e della conoscenza, i due temi che coinvolgono il mondo dell’autismo.

Organizzata dalla Onlus “Mio fratello è figlio unico”, con la collaborazione dell’Asd podistica Primavalle, il Municipio XII, la Protezione civile e l’associazione Nazionale vigili del fuoco in congedo di Castel di Guido, la manifestazione si articolerà in una gara competitiva di 7 km è una “passeggiata” per le famiglie di 2,5 km, con la partecipazione straordinaria della Fanfara dei Carabinieri. L’ingresso alla manifestazione è libero, mentre per partecipare alla maratona competitiva sarà necessario iscriversi al sito www.nextrace.net.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Marzo 2022, 11:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA