"Banda del buco" irrompe in banca e prende clienti in ostaggio: la fuga dopo aver svuotato il caveau

Un colpo dall’ingente bottino e dalle fasi rocambolesche con diverse persone prese in ostaggio dai banditi. E’ quello che è accaduto, nel primo pomeriggio, nella filiale BPER di via Traunreut, a Nettuno (Roma). I rapinatori hanno fatto irruzione nella banca da un buco nel muro molto probabilmente fatto nella notte. Infatti i banditi sono passati attraverso un locale attiguo e abbandonato di un garage dove hanno fatto il foro. Quindi, lo hanno ricoperto con un sottile strato di cartongesso in modo che i dipendenti della banca non si accorgessero di nulla.Verso alle 14.30, i malviventi hanno dato una leggera spallata all’intonaco e si sono trovati nei locali della banca con le pistole in pugno e il volto incappucciato. I malviventi hanno sfruttato l’effetto sorpresa e così hanno agito quando il caveau era aperto. Ecco perché il bottino dovrebbe essere davvero ingente. Sono stati presi in ostaggio i dipendenti della banca ed alcuni clienti.Da quanto raccontato agli investigatori dagli ostaggi, i rapinatori sarebbero professionisti dal sangue freddo che comunque si sono comportati in modo gentile e rassicurante nei confronti dei presenti. Poi sono fuggiti dall’ingresso principale aiutati da un complice. Del caso si occupano i carabinieri che hanno ascoltato i testimoni e rilevato le immagini delle telecamere interne.