Monterotondo, indagato per eccesso di legittima difesa l'uomo che ha sparato al ladro 16enne

Monterotondo, spara al ladro in casa. Andrea Pulone: «Ho paura, ora sono anche disarmato»​

«Siamo in presenza di un atto dovuto e compiuto a tutela dell'indagato - spiega il procuratore capo di Tivoli, Francesco Menditto -. La nostra attività punta anche ad individuare gli altri autori del tentato furto. Pochi minuti fa ho avuto notizia che il giovane ferito è stato trasferito dalla terapia intensiva al reparto e questa è senza dubbio una buona notizia». In base a quanto si apprende gli inquirenti, sempre nella giornata di oggi, hanno disposto una serie di consulenze tecniche al fine di ricostruire la dinamica dei fatti. Non è escluso che l'indagato possa essere ascoltato nei prossimi giorni.

, il 29enne che il 26 aprile scorso ha sparato ferendolo un 16enne di origini albanesi che, assieme ad altre tre persone, stava tentando un furto in una abitazione a Monterotondo.è entrata nell'abitazione di Monterotondo, alle porte di Roma, per mettere a segno un furto terminato con il proprietario che ha sparato ferendo uno dei ladri, un 16enne di origini albanesi. Sulla macchina sono in corso i rilievi per poter isolare impronte e trovare altri elementi utili alle indagini. Si tratta di un veicolo a noleggio. Gli investigatori avrebbero già dei nomi su cui stanno lavorando per dare un volto ai quattro componenti del gruppo